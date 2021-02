33 дні на кокосовій воді: з безлюдного острова на Багамах врятували трьох людей

Берегова охорона США врятувала життя трьох людей, які 33 дні перебували на безлюдному острові без їжі і води.

Під час звичайного чергування поблизу Багамських островів рятувальники з гелікоптера помітили людей, які розмахували саморобним прапором.

З’ясувалося, що жінка і двоє чоловіків, громадяни Куби, намагалися дістатися берегів США, однак їхній човен перекинувся неподалік незаселеного острова Ангілья-кей.

Рятувальники скинули людям їжу, воду і радіо: згодом вертоліт доставив їх до одного із медичних центрів у Флориді.

Медики зауважили, що видимих ознак виснаження у подорожувальників немає. Ймовірно, усі 33 дні життя на безлюдному острові вони харчувалися кокосами.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021