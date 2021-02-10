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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

33 дні на кокосовій воді: з безлюдного острова на Багамах врятували трьох людей

Берегова охорона США врятувала життя трьох людей, які 33 дні перебували на безлюдному острові без їжі і води.

33 дні на кокосовій воді: з безлюдного острова на Багамах врятували трьох людей

Під час звичайного чергування поблизу Багамських островів рятувальники з гелікоптера помітили людей, які розмахували саморобним прапором.

З’ясувалося, що жінка і двоє чоловіків, громадяни Куби, намагалися дістатися берегів США, однак їхній човен перекинувся неподалік незаселеного острова Ангілья-кей.

Рятувальники скинули людям їжу, воду і радіо: згодом вертоліт доставив їх до одного із медичних центрів у Флориді.

Медики зауважили, що видимих ознак виснаження у подорожувальників немає. Ймовірно, усі 33 дні життя на безлюдному острові вони харчувалися кокосами.

Джерело: CNBC

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