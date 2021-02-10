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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Чилі домовились про постачання російської вакцини проти коронавірусу

Чилі домовились з Російською Федерацією про постачання вакцини проти коронавірусу Супутник V після того, як регулятор підтвердить її безпечність та ефективність.

російська вакцина Супутник V

Влада країни оголосила про підписання угоди з РФ на постачання препарату. Голова Міністерства охорони здоров’я Чилі Енріке Паріса зазначив, що перша партія прибуде до країни після того, як місцевий регулятор схвалить її використання.

 – Ми досягли домовленості про отримання у майбутньому доз вакцини Супутник V, – заявив голова МОЗ.

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Паріс додав, що аналізом російської вакцини проти коронавірусу займатиметься Інститут громадського здоров’я Чилі.

Російська вакцина

Мексика схвалила використання вакцини від коронавірусу Супутник V. Міністр охорони здоров’я Мексики Хорхе Алькосер підписав контракт на постачання російського препарату.

Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) видала дозвіл на екстрене використання препарату Російської Федерації.

Джерело: ADN

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