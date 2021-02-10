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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Disney закриває мультстудію Blue Sky через коронавірус

Американська корпорація The Walt Disney Company вирішила закрити мультиплікаційну студію Blue Sky Studios, що створила серії відомих мультфільмів Льодовиковий період та Ріо, через пандемію коронавірусу.

Disney закриває мультстудію Blue Sky через коронавірус

 – З огляду на поточну економічну ситуацію, після довгих роздумів і оцінок ми ухвалили важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios, — повідомили у Disney.

У корпорації зазначили, що процедура закриття триватимме два місяці, а під скорочення потраплять 450 співробітників.

Disney, як і багато інших розважальних компаній, дуже постраждала під час пандемії коронавірусу, оскільки розважальні парки корпорації були або закриті, або в них була обмежена відвідуваність. Окрім того, були відкладені випуски художніх фільмів.

У 2020 році Disney втратила $2,86 млрд за обсягом продажів в $65,4 млрд.

Студія Blue Sky Studios була заснована у 1987 році та випустила більше десятка повнометражних мультиплікаційних фільмів.

Останньою роботою студії став мультфільм Камуфляж і шпигунство, що вийшов у 2019 році.

У листопаді 2020 року Disney вперше за 40 років отримала річний збиток. Чистий збиток компанії за квартал становив $710 млн у порівнянні з чистим прибутком у розмірі $777 млн отриманої за порівнянний період минулого року.

Компанія пішла “в мінус” за підсумками другого кварталу поспіль, до цього вона не отримувала квартальних збитків з квітня 2001 року.

Джерело: Bloomberg

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