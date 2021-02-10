Конфлікт між Китаєм і Індією: США стурбовані діями китайської влади

Державний департамент США висловив стурбованість спробами Китаю залякати владу Індії та повідомив, що уважно стежить за розвитком ситуації на китайсько-індійському кордоні.

Про це повідомив офіційний представник американського Держдепу Нед Прайс.

– Ми уважно стежимо за ситуацією. Ми відзначаємо, що тривають переговори між урядами Індії і Китаю, підтримуємо прямий діалог і мирне врегулювання прикордонних суперечок, – сказав Прайс.

За його словами, США стурбовані безперервними спробами Пекіна залякати своїх сусідів. Окрім того, Сполучені Штати стоятимуть на одному боці з друзями, партнерами, союзниками, щоб сприяти загальному процвітанню та безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Чергове зіткнення на індійсько-китайському кордоні відбулося наприкінці січня 2021 році. Там постраждали індійські і китайські військові.

Сплеск напруженості в прикордонних районах Китаю та Індії виник навесні 2020 року. З того часу Пекін та Делі не раз звинувачували один одного у провокаціях і спробах порушити кордон.

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До кінця минулого літа Китай та Індія провели переговори щодо відведення військ на кордоні з метою розрядити прикордонну напруженість, а у вересні за підсумками переговорів сторони домовилися про нормалізацію ситуації на кордоні.

Конфлікт Китаю та Індії розпочався ще у 1962 році, оскільки кордон між цими країнами досі невизначений. Тоді відбулася коротка війна, загинули декілька тисяч військових. Відтоді Індія вважає, що Китай окупував 38 тис. квадратних кілометрів її території.

Сутички на спірних територіях активізувалися в останні кілька років.

У травні 2020 року індійські та китайські військові лупцювали один одного під час зіткнення на кордоні у секторі Нату Ла в штаті Сіккім. Тоді поранення отримали як китайські, так і індійські військові.

У червні 2020 року відбулася сутичка у долині Галван в Гімалаях, під час якої загинуло приблизно 20 військових Індії та 40 військових Китаю.