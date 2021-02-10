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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Людей побільшало: до протестів у М’янмі приєднались ще декілька населених пунктів

У М’янмі продовжуються протести проти військового перевороту в країні.

М'янма_Янгон_8.02.2021

10 лютого люди повернулися на вулиці після того, як попереднього дня поліція жорстоко розігнала учасників акцій за допомогою водометів.

Тисячі людей приєдналися до демонстрацій у Янгоні та Мандалаї, двох найбільших містах країни, а також у столиці Найп’їдо й інших населених пунктах.

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9 лютого для розгону протестувальників, поліція у місті Баго застосувала водомет проти цілого натовпу людей, внаслідок чого деякі активісти дістали ушкоджень. Протести у М’янмі не вщухають вже п’ятий день поспіль, незважаючи на заборону зібрань і нічну комендантську годину.

США й ООН засудили застосування сили проти протестувальників, які вимагають відновити владу цивільного уряду Аун Сан Су Чжі.

Учасники акцій вимагають відновити владу цивільного уряду і звільнити Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду, затриманих після військового перевороту 1 лютого.

Джерело: Радіо Свобода

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