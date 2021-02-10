Понад 106,3 млн інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на 10 лютого. Тільки за останню добу тестування підтвердило Covid-19 ще у 195 520 осіб.

Лідерами за кількістю інфікувань залишаються США, Індія та Бразилія, а за смертельними випадками лідирують – США, Бразилія та Мексика.

Коронавірус у світі – останні новини

У Великій Британії виявили дві нові мутації коронавірусу. Занепокоєння фахівців викликає бристольский варіант SARS-CoV-2. Науковці вважають, що цей штам може бути ще заразнішим.

У Південній Кореї схвалили застосування вакцини проти коронавірусу англо-шведської фармкомпанії AstrаZeneca. Щеплення вакциною дозволили робити громадянам старше 18 років.

В Японії вакцинуватимуть від коронавірусу меншу кількість людей через нестачу спеціальних шприців, здатних витягнути з флакона з вакциною Pfizer усі шість доз.

У США дозволили екстрене застосування коктейлю з антитіл для лікування Covid-19. Управління з продовольства і медикаментів США видало ліценцію фармацевтичній компанії Eli Lilly.

Чилі домовилось з Російською Федерацією про постачання вакцини проти коронавірусу Супутник V після того, як регулятор підтвердить її безпечність та ефективність.

Американська корпорація The Walt Disney Company закрила мультиплікаційну студію Blue Sky Studios через пандемію коронавірусу. Під скорочення потраплять 450 співробітників.

Принц Вельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили щеплення від Covid-19.

Читайте Як записатися в електронну чергу на вакцинацію від коронавірусу

Карантин і коронавірус в Україні

За добу в Україні зафіксували 3 409 випадків захворювання на коронавірус, а загалом – 1 253 055. Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 23 934 людини, за останню добу – 163.

За останній день у країні одужали 7 768 людей, загалом – 1 092 376.