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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Понад 106 млн випадків: коронавірус у світі 10 лютого

Станом на вечір 10 лютого коронавірус у світі виявили вже у 106,5 млн осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 350 тис.

Понад 106 млн випадків: коронавірус у світі 10 лютого

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 333 446 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 79 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 26 832 826 (+86 449);
  • Індія – 10 858 371 (+11 067);
  • Бразилія – 9 548 079 (+23 439);
  • Росія – 4 012 710 (+14 494);
  • Велика Британія – 3 972 182 (+12 364).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика та Індія.

Китай, де було зафіксовано перший випадок коронавірусу, перебуває на 83-му місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

Вакцинація у світі

Починаючи з грудня 2020 року, у світі триває вакцинація від коронавірусу.

Британські дослідники створили онлайн-ресурс Covid-vaccinations для відстеження інтенсивності та продуктивності проведення вакцинації від Covid-19.

Також платформа фіксує, які країни лідирують за темпами проведення щеплень.

Окремо подається загальна частка населення світу, яка була повністю вакцинована.

Джерело: ВООЗ

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