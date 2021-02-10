Станом на вечір 10 лютого коронавірус у світі виявили вже у 106,5 млн осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 350 тис.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 333 446 пацієнтів.
Побороли коронавірус вже 79 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 26 832 826 (+86 449);
- Індія – 10 858 371 (+11 067);
- Бразилія – 9 548 079 (+23 439);
- Росія – 4 012 710 (+14 494);
- Велика Британія – 3 972 182 (+12 364).
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У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика та Індія.
Китай, де було зафіксовано перший випадок коронавірусу, перебуває на 83-му місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.
Вакцинація у світі
Починаючи з грудня 2020 року, у світі триває вакцинація від коронавірусу.
Британські дослідники створили онлайн-ресурс Covid-vaccinations для відстеження інтенсивності та продуктивності проведення вакцинації від Covid-19.
Також платформа фіксує, які країни лідирують за темпами проведення щеплень.
Окремо подається загальна частка населення світу, яка була повністю вакцинована.
Джерело: ВООЗ