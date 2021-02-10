Слідчий комітет Росії оголосив у міждержавний розшук Леоніда Волкова – соратника опозиціонера Олексія Наального і очільника мережі його регіональних штабів.

Також слідчі звернулися до Басманного районного суду Москви з проханням заочно арештувати Леоніда Волкова у справі про притягнення неповнолітніх до участі у мітингах.

Наприкінці січня цього року Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо волкова. На думку слідчих, Волков начебто закликав неповнолітніх брати участь у незаконних акціях. За версією слідства, він опублікував відповідне відео на YouTube перед першою акцією на підтримку Олексія Навального.

Сам Леонід Волков наразі перебуває за кордоном. Він виїхав з Росії ще влітку 2019 року, коли відбувалися пртести через недопуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Мітинги в Росії

Протести в Росії відбувалися 23 і 31 січня. Росіяни виходили на вулиці міст і вимагати звільнити опозиціонера Олексія Навального, який тоді перебував у СІЗО.

2 лютого протести поновилися, оскільки саме у цей день суд замінив Навальному умовний термін у справі Ів Роше на реальний і відправив його в колонію на 2 роки і 8 місяців.

Під час протестів затримали тисячі людей. Тоді Леонід Волков повідомив, що мітинги на підтримку Навального переносять до весни.

Але напередодні стало відомо, що 14 лютого у Росії готують нові акції протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Але вони пройдуть у незвичному форматі.

Джерело: Мосміськсуд

Фото: Леонід Волков