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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

США чекають на звіт місії ВООЗ щодо походження Covid-19

Сполучені Штати Америки хочуть детально вивчити звіт експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які були представлені 9 лютого в Ухані.

Коронавирус в США

– Ми не брали участь у розслідуванні, але з нетерпінням чекаємо детальних висновків ВООЗ, – повідомила під час брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала, що США наполягали на тому, щоб експерти ВООЗ змогли провести розслідування в Китаї. Зараз же вони домагаються того, щоб до обстеження об’єктів у Китаї допустили американських фахівців.

Розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу

9 лютого в Ухані оприлюднили попередні результати розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу.

Експерти місії вважають, що версія про лабораторне походження Covid-19 є малоймовірною. Зараз науковці схиляються до думки, що вірус міг передатися людині від кажанів чи інших тварин.

Також представники місії ВООЗ не виключають, що спочатку вірус міг потрапити на ринок через продукти.

Фото: Dreamstime

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