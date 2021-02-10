Сполучені Штати Америки хочуть детально вивчити звіт експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які були представлені 9 лютого в Ухані.

– Ми не брали участь у розслідуванні, але з нетерпінням чекаємо детальних висновків ВООЗ, – повідомила під час брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала, що США наполягали на тому, щоб експерти ВООЗ змогли провести розслідування в Китаї. Зараз же вони домагаються того, щоб до обстеження об’єктів у Китаї допустили американських фахівців.

Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki. https://t.co/hH8EcpslmM — The White House (@WhiteHouse) February 9, 2021

Розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу

9 лютого в Ухані оприлюднили попередні результати розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу.

Експерти місії вважають, що версія про лабораторне походження Covid-19 є малоймовірною. Зараз науковці схиляються до думки, що вірус міг передатися людині від кажанів чи інших тварин.

Також представники місії ВООЗ не виключають, що спочатку вірус міг потрапити на ринок через продукти.