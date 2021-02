Сполучені Штати Америки хочуть детально вивчити звіт експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, які були представлені 9 лютого в Ухані.

Вона нагадала, що США наполягали на тому, щоб експерти ВООЗ змогли провести розслідування в Китаї. Зараз же вони домагаються того, щоб до обстеження об’єктів у Китаї допустили американських фахівців.

