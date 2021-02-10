Цій ідеї 50 років: чому важливо запровадити паспорти вакцинації проти Covid-19

Паспорти вакцинації важливі для подорожей, бо низка країн уже запровадила певні преференції для людей, які зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це заявив керівник проекту PRAVO-Justice Довідас Віткаускас під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Ідея паспортів вакцинації не нова. Вони вже існують 50 років. Називають ці документи або жовта книжка, або сертифікат міжнародної вакцинації, і ВООЗ його має зі 1969 року. Звісно з того часу ми потужно просунулися вперед, у нас є технологічні можливості виявити інфікованих та вакцинованих, верифікувати данні, які збираються через QR-код, – зазначив Довідас Віткаускас.

За його словами, попри те, що ми знаємо про існування таких паспортів уже понад 50 років, нові технології дозволять зробити їх більш надійними, зокрема щодо вакцинації проти Covid-19.

– Щодо коронавірусу, то цей документ можуть назвати зелена книжка. Її запровадили в Ізраїлі та Ісландії. Країни ЄС думають поки чи варто її запроваджувати, – зазначив керівник проекту PRAVO-Justice.

Він зазначив, що мета паспорту – це питання залишається відкритим для дискусії.

– Якщо подивитися на мету жовтої книжки, то вона використовувалася разом з документом, який засвідчує особу для подорожей. Особливо, якщо ви їдете у країни з високим рівнем ризику зараження екзотичними хворобами – малярія, жовта лихоманка, тощо. Жовта книжка засвідчує те, що ви були вакциновані від цих хвороб, – заявив Віткаускас.

Щодо вакцинації проти коронавірусу, то європейські країни уже створили низку переваг для вакцинованих людей. Якщо ви перетинаєте кордони, то вам не варто ізолюватися.

– Проте існує проблема довести, що ви вакциновані. І це питання досі не врегульоване. Кожна країна робить це на свій лад. Ізраїль та Ісландія уже випускають паспорти вакцинації, абсолютно легально, засвідчені владою, – підкреслив Віткаускас.

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені святкуванню Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.