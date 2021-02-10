У США чоловік під час сну проковтнув бездротий навушник AirPods, цей інцидент не вплинув на стан його здоров’я.

Мешканець штату Массачусетс Бред Готьє заснув, слухаючи музику. Вранці він прокинувся і не знайшов одного з навушників.

Оскільки чоловік почувався добре, він почав займатися домашніми справами. І лише коли він вирішив випити води, рідина застрягла у горлі.

Син Готьє припустив, що його батько проковтнув навушник. Пізніше це припущення підтвердив рентген.

У лікарні медики витягли предмет з тіла чоловіка. Після цього пацієнт почувався добре.

Сам навушник також не зламався. У пристрої лише пошкодився мікрофон. Однак звук він відтворював добре.

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Джерело: New York Post, Daily Mail