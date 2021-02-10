У США дозволили екстрене застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусу. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видало ліценцію фармацевтичній компанії Eli Lilly.

Одноразова ін’єкція сумішшю антитіл може використовуватися для хворих з легкими та середніми формами Covid-19. Препарат містить два елементи – бамланівімаб і етесевімаб. Обидва вони складаються зі штучно синтезованих копій антитіл, що утворюються природним шляхом, коли імунна система бореться з інфекцією.

Препарат можна вводити дітям з 12 років, дорослим та деяким пацієнтам старше 65 років. Під час клінічних випробувань було встановлено, що ін’єкція коктейлем знижує ризики смерті та ускладнень.

Коронавірус у США

Сполучені Штати Америки – лідер за кількістю випадків і смертей від коронавірусу у світі. За період пандемії у США зареєстровано 26 746 377 інфікувань та понад 459 тис. смертей.

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Джерело: Управління з продовольства і медикаментів США