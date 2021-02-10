Дослідники з Імперського коледжу Лондона виділили низку симптомів, котрі часто виникають в інфікованих коронавірусом людей. У дослідженні взяли участь понад мільйон осіб в Англії.

Було виділено такі симптоми: озноб, втрата апетиту, головний біль та біль у м’язах. Під час дослідження з’ясувалося, що саме ці симптоми лідирують за поширеністю серед хворих після головних ознак захворювання коронавірусом: підвищена температура, сильний кашель, а також втрата нюху та смаку.

Серед учасників дослідження, котрі повідомили про наявність будь-якого із цих симптомів або їхнього поєднання, частіше підтверджувалося зараження вірусом SARS-CoV-2.

Водночас, 60% інфікованих повідомили про те, що не відчували жодних симптомів хвороби протягом тижня перед здачею аналізу.

Автори дослідження відзначають різницю у частоті прояву симптомів у людей різного віку. На головні болі найчастіше скаржилися діти та підлітки у віці від 5 до 17 років, про біль у м’язах повідомляли здебільшого особи вікової групи 18-54 років, а втрата апетиту спостерігалася в учасників дослідження старших 55 років. Озноб спостерігався у всіх вікових групах.

— Отримані нами результати вказують на те, що чимало інфікованих коронавірусом осіб не здають аналізи, а отже, не будуть і самоізолюватись через те, що їхні симптоми не збігаються з тими, що вказані у чинному переліку, – заявив професор Пол Елліотт.

Наразі британцям рекомендують здавати аналізи за наявності будь-якого із чотирьох основних симптомів. На думку Елліота, після внесення до списку нових симптомів кількість тестів збільшиться до 75%.

Читайте У ВООЗ назвали ймовірну гіпотезу походження коронавірусу в Ухані

Нові мутації Covid-19

У Великій Британії виявили дві нові мутації Covid-19. Перший штам зафіксували в Брістолі, другий – у Ліверпулі.

Виявлений у Брістолі так званий штам Кента викликає занепокоєння консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів. Вчені вважають, що він може “втручатися” в роботу вакцини.

Мутація, що виявлена ​​в Ліверпулі, класифікована як варіант, що розслідується.