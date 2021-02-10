У Японії вакцину проти Covid-19 не отримають близько 12 млн осіб через відсутність шприців

В Японії вакцинуватимуть від коронавірусу меншу кількість людей через нестачу спеціальних шприців, здатних витягнути з флакона з вакциною Pfizer усі шість доз.

Міністр охорони здоров’я Норихіса Тамура зазначив, що наявні шприци можуть отримати з флакона лише п’ять доз. Наразі використовуються інструмент, які здатні вмістити потрібну кількість препарату проти коронавірусу, але їхня кількість недостатня для вакцинування населення Японії.

Компанія Pfizer постачає вакцину у спеціальному флаконі, який розрахований на шість доз. Однак для вилучення з них останньої – шостої дози потрібен спеціалізований шприц, відмінний від тих, які застосовують у широкому вжитку в Японії.

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Так, у країні зможуть використовувати кожен флакон лише на п’ять доз, що дозволить зробити щеплення вакциною Pfizer 60 млн людей, тоді як влада раніше заявляла, що вакцин вистачить для 72 млн людей.

Препарат виробництва Pfizer наразі перебуває на стадії розгляду МОЗ Японії. Очікується, що вона отримає схвалення лише 15 лютого. Японський уряд планує почати вакцинацію співробітників медустанов 17 лютого.

Вакцина проти коронавірусу

Під час другого місяця проведення масової імунізації у Мексиці виникла проблема з нестачею вакцини проти коронавірусу.

Вакцинація у Мексиці розпочалася ще у грудні 2020 року. Тоді до країни відправили понад 766,3 тис. доз речовини компанії Pfizer. Однак після цього постачання припинилося.

Джерело: Japan Times