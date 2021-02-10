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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Вакцину AstraZeneca схвалили у Південній Кореї

У Південній Кореї схвалили застосування вакцини проти коронавірусу англо-шведської фармкомпанії AstrаZeneca. Рішення ухвалило Міністерство продовольства та лікарських засобів.

вакцина AstraZeneca

Щеплення вакциною AstrаZeneca дозволили робити громадянам старше 18 років. Заяву на реєстрацію речовини компанія подала ще на початку січня.

Постачання першої партії препарату проти коронавірусу заплановане на 24 лютого.

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Що відомо про вакцину AstrаZeneca

Вакцина AstrаZeneca – це препарат фармкомпанії AstrаZeneca та Оксфордського університету. Вперше вакцину зареєстрували у Великій Британії 30 грудня 2020 року.

Європейський регулятор дозволив використання препарату 29 січня.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив про постачання 2,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Речовина надійде до України уже наприкінці лютого.

Джерело: Міністерство продовольства та лікарських засобів Південної Кореї

Фото: Depositphotos

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