З 11 по 25 лютого лютого Латвія закрила кордони через надзвичайну ситуацію, яку продовжили у країні у зв’язку з пандемією коронавірусу. В’їзд заборонений з країн Європейського Союзу, Європейської економічно зони, Швейцарії та Великої Британії.

Іноземці зможуть перетнути кордон Латвії тільки у чітко визначених випадках:

смерть близької людини;

з’єднання родини;

поїздка з метою отримання медичних послуг;

навчання або робота;

супроводження неповнолітньої особи;

постійне проживання у країні;

транзит.

Режим надзвичайної ситуації буде діяти до початку квітня. Через це у Латвії встановлена низка обмежень. Зокрема не працюватимуть заклади культури та перукарні, заборонене проведення заходів, а за покупками громадяни повинні ходити по одному.

Напередодні у Нідерландах продовжили комендантську годину через карантин. Громадянам заборонено виходити на вулиці після 21.00 і до 4.30 без вагомих причин. Обмеження діятиме мінімум до початку березня.

Джерело: МЗС Латвії