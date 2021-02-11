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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Латвія закрила кордони для низки країн через пандемію

З 11 по 25 лютого лютого Латвія закрила кордони через надзвичайну ситуацію, яку продовжили у країні у зв’язку з пандемією коронавірусу. В’їзд заборонений з країн Європейського Союзу, Європейської економічно зони, Швейцарії та Великої Британії.

Латвія Рига

Іноземці зможуть перетнути кордон Латвії тільки у чітко визначених випадках:

  • смерть близької людини;
  • з’єднання родини;
  • поїздка з метою отримання медичних послуг;
  • навчання або робота;
  • супроводження неповнолітньої особи;
  • постійне проживання у країні;
  • транзит.

Режим надзвичайної ситуації буде діяти до початку квітня. Через це у Латвії встановлена низка обмежень. Зокрема не працюватимуть заклади культури та перукарні, заборонене проведення заходів, а за покупками громадяни повинні ходити по одному.

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Напередодні у Нідерландах продовжили комендантську годину через карантин. Громадянам заборонено виходити на вулиці після 21.00 і до 4.30 без вагомих причин. Обмеження діятиме мінімум до початку березня.

Джерело: МЗС Латвії

Фото: Pixabay

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