Засновник порножурналу Hustler Ларрі Флінт помер у своєму будинку у Лос-Анджелесі на 78 році життя.

Його точну причину смерті не називають, але його племінник Джиммі Флант-молодший розповів, що його дядько мав слабке здоров’я останні 30 років і його смерть не пов’язана з Covid-19. Низка ЗМІ з посиланням на інші джерела називають причиною смерті серцеву недостатність.

— Ларрі був бунтівником. Він дуже складна особистість. Саме тому про нього зняли фільм, – сказав Флінт-молодший про свого дядька.

Імперія Флінта розпочалася у 1960-х, коли він викупив бар у штаті Огайо, де працювала його матір, та розширив його до мережі закладів для дорослих під назвою Hustler. У 1974 році Флінт запустив однойменний порнографічний журнал.

Журнал спершу розглядався як реклама клубу, але його успіх шалено зріс, що він став конкурувати із Playboy. На відміну від Playboy, Hustler прославився своєю провокативною графікою та неоднозначними зображеннями, що включали зґвалтування та каліцтва.

Велику популярність Флінт здобув після публікації зроблених папарацці знімків оголеної колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді (Онассіс).

Згодом він заснував видання Larry Flynt Publications, яке випускало інші порнографічні журнали, зокрема Barely Legal та Beaver Hunt. Він також відкрив казино Hustler у Лос-Анджелесі.

У 1978 році на Флінта було скоєно замах. Чоловік на ім’я Джозеф Пол Франклін вистрелив у нього біля будівлі суду, де він проходив слухання у справі про розповсюдження непристойних матеріалів. Внаслідок поранення Флінт залишився інвалідом.

Пізніше Франклін розповів, що він засмутився, коли побачив на обкладинці Hustler міжрасову пару.

— Мені просто стало погано. Я думаю, що білі мають одружуватися з білими, темношкірі – з темношкірими, індіанці – з індіанцями, азіати – з азіатами. Я кинув журнал і подумав, що вб’ю цього хлопця, – сказав Франклін.

Перед стратою Франкліна Флінт закликав владу США не страчувати свого нападника заявивши, що “уряд, який забороняє своїм громадянам вбивати один одного, не повинен займатися тим же”.

У 1996 році вийшов автобіографічний фільм Народ проти Ларрі Флінта від режисера Мілоша Формана. Стрічка отримала дві номінації на кінопремії Оскар – за найкращу режисуру та найкращу чоловічу роль. А ще взяла головну нагороду Берлінського кінофестивалю. Ларрі Флінта зіграв актор Вуді Гаррельсон.