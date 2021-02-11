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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 12 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 11 лютого

Станом на 11 лютого у світі підтвердили понад 106,9 млн випадків коронавірусу, за останню добу – 413 858 нових хворих.

коронавірус, карантин

За час пандемії померло понад 2,3 млн людей, за останні 24 години – 12 787.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків є США, Індія та Бразилія.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.

Де найбільше хворих:

  • США – 26 923 756 (+90 930);
  • Індія – 10 871 294 (+12 923);
  • Бразилія – ​​9 599 565 (+51 486);
  • Росія – 4 027 748 (+15 038);
  • Велика Британія – 3 985 165 (+13 013).
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Де найбільше летальних випадків:

  • США – 464 412 (+2 802);
  • Бразилія – ​​233 520 (+1 350);
  • Мексика – 168 432 (+1 701);
  • Індія – 155 360 (+108);
  • Велика Британія – 114 851 (+1 001).

Карантин у світі

Через складну ситуацію з коронавірусом країни світу посилюють карантин. Латвія зачинила кордон, а у Норвегії можуть переглянути вимоги до носіння масок – громадян можуть просити одягати два захисних засоби одразу.

Коронавірус у світі

Станом на 10 лютого коронавірус у світі підтвердили у понад 106,5 млн осіб.

Добовий приріст був понад 350 тис.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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