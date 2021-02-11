Станом на 11 лютого у світі підтвердили понад 106,9 млн випадків коронавірусу, за останню добу – 413 858 нових хворих.
За час пандемії померло понад 2,3 млн людей, за останні 24 години – 12 787.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків є США, Індія та Бразилія.
Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.
Де найбільше хворих:
- США – 26 923 756 (+90 930);
- Індія – 10 871 294 (+12 923);
- Бразилія – 9 599 565 (+51 486);
- Росія – 4 027 748 (+15 038);
- Велика Британія – 3 985 165 (+13 013).
Де найбільше летальних випадків:
- США – 464 412 (+2 802);
- Бразилія – 233 520 (+1 350);
- Мексика – 168 432 (+1 701);
- Індія – 155 360 (+108);
- Велика Британія – 114 851 (+1 001).
Карантин у світі
Через складну ситуацію з коронавірусом країни світу посилюють карантин. Латвія зачинила кордон, а у Норвегії можуть переглянути вимоги до носіння масок – громадян можуть просити одягати два захисних засоби одразу.
Коронавірус у світі
Станом на 10 лютого коронавірус у світі підтвердили у понад 106,5 млн осіб.
Добовий приріст був понад 350 тис.
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Джерело: ВООЗ