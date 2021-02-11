Європейський парламент визнав досягнення України на її шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це заявив доповідач резолюції про виконання Україною Угоди про асоціацію, депутат Міхаель Галлер.

Галлер констатував, що резолюцію підтримали три чверті євродепутатів – соціал-демократи, християнські демократи, більшість консерваторів та зелені. Це свідчить про підтримку України та її громадян щодо їхнього європейського способу життя.

— Попереду ще багато роботи – ще чимало потрібно зробити, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, для поліпшення життя, особливо після пандемії, – сказав депутат.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це рішення є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським союзом, а також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

— Європарламент схвалив резолюцію щодо доповіді Міхаеля Галера по Україні. Вдячні Європарламенту за позитивну оцінку виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань, – додав прем’єр.

.@Europarl_EN схвалив резолюцію щодо Доповіді @gahler_michael по Україні. 526 — за

Це чергове свідчення високого рівня відносин.

Вдячні Європарламенту за позитивну оцінку виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань. pic.twitter.com/C9ZeZY4qyb — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2021

Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. В ній Україна піддалася критиці за корупцію, гальмування реформ та відсутність політичної свободи забезпечити незалежність судових інституцій.

Резолюцію підтримали 526 депутатів, проти проголосували 79 парламентаріїв, ще 71 – утримався.

Про що йдеться у резолюції?

Документ складається із кількох частин – преамбули та підрозділів. Сама преамбула складається із 61 пункту, а доповідь – із дев’яти розділів, що містять 137 пунктів.

У преамбулі йдеться, що “Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 і може подати заявку на вступ до ЄС за умови, що вона дотримується всіх копенгагенських критеріїв і принципів демократії, поважає основні свободи, права людини та меншин і підтримує правило закону “.

Також зазначається, що 22-й саміт ЄС-Україна визнав європейські прагнення України, вітав її європейський вибір, визнав істотний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформ, і привітав результати, що були виконанні відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС та поглибленої зони вільної торгівлі.

Також у доповіді проаналізована робота Верховної Ради. В резолюції констатується, що, хоча Україна досягла значних успіхів у виконанні зобов’язань, щодо інтеграції з ЄС, необхідно завершити кілька початих реформ: у сфері верховенства закону, належного управління та боротьби з корупцією.