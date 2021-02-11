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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму

Twitter надав офіційний статус профілям незаконного управління Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму.

Twitter

На Twitter-акаунтах МВС Крим та управління МВС Росії у місті Севастополь з’явилися сині позначки, які надають офіційний статус акаунтам.

 

  • Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму
  • Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму
  • Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму
  • Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму
Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму / 2 фотографии

Українці негативно сприйняли таке рішення і просять Twitter відреагувати на ці дії. Вони вважають, що таким чином соцмережа допомагає Росії легалізувати окупацію частини території України.

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Нещодавно Twitter визнав офіційним акаунт МЗС Росії у Криму.

Користувачі соцмережі почали активно виступати проти верифікації та розпочали флешмоб із хештегів #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

А в МЗС України почали вимагати заблокувати Twitter-акаунт так званого представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

Фото: Dreamstime

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