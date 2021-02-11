Twitter надав офіційний статус профілям незаконного управління Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму.

На Twitter-акаунтах МВС Крим та управління МВС Росії у місті Севастополь з’явилися сині позначки, які надають офіційний статус акаунтам.







Twitter верифікував сторінку МВС Росії в Криму / 2 фотографии

Українці негативно сприйняли таке рішення і просять Twitter відреагувати на ці дії. Вони вважають, що таким чином соцмережа допомагає Росії легалізувати окупацію частини території України.

Нещодавно Twitter визнав офіційним акаунт МЗС Росії у Криму.

Користувачі соцмережі почали активно виступати проти верифікації та розпочали флешмоб із хештегів #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

А в МЗС України почали вимагати заблокувати Twitter-акаунт так званого представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.