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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Вакцинація проти Covid-19: Малайзія безкоштовно робитиме щеплення іноземцям

Малайзія безкоштовно вакцинуватиме проти Covid-19 усіх іноземців, які проживають в країні, зокрема студентів, біженців та мігрантів без документів.

щеплення, дифтерія, вакцинація

– Безпечного середовища без коронавірусу можна досягти, якщо якомога більше жителів країни буде імунізовано, – зауважують в уряді Малайзії.

Однак насамперед робитимуть щеплення громадянам країни. Графік вакцинації іноземців оголосять пізніше.

Країна Південно-Східної Азії планує вакцинувати щонайменше 80% свого 32-мільйонного населення. Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech має надійти 26 лютого.

Розподіл вакцин проти коронавірусу

11 лютого Всесвітня організація охорони здоров’я розкритикувала розподіл вакцин проти коронавірусу в світі.

Наразі близько 3/4 усіх щеплень роблять у 10 багатих країнах, водночас у 130 країнах із загальним населенням понад 2,5 млрд людей ще не зробили жодної ін’єкції.

Експерти ВООЗ пропонують, щоб країни, які вакцинували медичних працівників, ділилися вакцинами з іншими. Також вони закликають збільшити виробництво вакцин.

Джерело: CNA

Фото: Dreamstime

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