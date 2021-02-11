Коронавірус у Китаї, ймовірно, з’явився раніше, ніж про це було офіційно повідомлено. Про це свідчать попередні результати дослідження щодо походження Covid-19, які провела Всесвітня організація охорони здоров’я в китайському місті Ухань.

Офіційно про коронавірус влада Китаю повідомила на початку грудня 2019 року. Однак за два місяці до цього 90 осіб було госпіталізовано з симптомами, подібними до Covid-19.

Китайська влада повідомила, що протестувала на антитіла частину пацієнтів. У результаті слідів інфікування не було виявлено.

ВООЗ просить китайську сторону провести більш детальні дослідження крові, що підтвердити теорію. Адже антитіла можуть залишатися в організмі на невизначений час.

Раніше експерти ВООЗ спростували версію появи коронавірусу у лабораторних умовах. Наразі розглядається природне походження Covid-19, на що вказують результати чотиритижневого розслідування в Ухані.

Джерело: The Wall Street Journal