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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ВООЗ припускає, коронавірус у Китаї з’явився раніше офіційних даних – ЗМІ

Коронавірус у Китаї, ймовірно, з’явився раніше, ніж про це було офіційно повідомлено. Про це свідчать попередні результати дослідження щодо походження Covid-19, які провела Всесвітня організація охорони здоров’я в китайському місті Ухань.

Карантин, коронавірус

Офіційно про коронавірус влада Китаю повідомила на початку грудня 2019 року. Однак за два місяці до цього 90 осіб було госпіталізовано з симптомами, подібними до Covid-19.

Китайська влада повідомила, що протестувала на антитіла частину пацієнтів. У результаті слідів інфікування не було виявлено.

ВООЗ просить китайську сторону провести більш детальні дослідження крові, що підтвердити теорію. Адже антитіла можуть залишатися в організмі на невизначений час.

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Раніше експерти ВООЗ спростували версію появи коронавірусу у лабораторних умовах. Наразі розглядається природне походження Covid-19, на що вказують результати чотиритижневого розслідування в Ухані.

 Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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