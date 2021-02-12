Через коронавірус економіка Великої Британії впала до історичного мінімуму

Від самого початку пандемії коронавірусу за підсумками 2020 року економіка Великої Британії впала на рекордні 9,9%. Це стало рекордним падінням в історії країни.

Результат виявився вдвічі гіршим, ніж після всесвітньої економічної кризи в 2009 році.

Причиною такого обвалення стала саме пандемія коронавірусу та обмеження, які були запроваджені через стрімке поширення вірусу. Економісти прогнозували, що за підсумками 2020 року спад ВВП складе 8%.

У грудні 2020 року державні позики Великої Британії зросли до рекордних 240,9 млрд фунтів стерлінгів.

У листопаді 2020 року витрати перевищили податкові надходження на 31,6 млрд фунтів стерлінгів. В результаті Велика Британія зіткнулася з найбільшим бюджетним дефіцитом за всю свою історію.

Коронавірус у Великій Британії

Через коронавірус у Великій Британії впродовж січня щодня помирали близько 1 тис. людей. Це зробило його найбільш смертоносним місяцем пандемії.

З 1 до 28 січня 2021 року у Великій Британії померла 28 171 людина. Попередню максимальну кількість загиблих протягом місяця зафіксували в квітні 2020 року, у розпал першої хвилі пандемії – 24 070 смертей.

Джерело: CNBC