Чорногорія схвалила закупівлю російської вакцини проти коронавірусу

Інститут лікарських засобів і медичних виробів Чорногорії дозволив закупівлю російської вакцини від коронавірусу Спутник V.

Перші дози препарату повинні прибути в державу впродовж наступного тижня.

– Інститут лікарських засобів і медичних виробів видав згоду на закупівлю, тобто імпорт вакцини Спутник V, — повідомили в установі.

Російську вакцину проти коронавірусу Спутник V наразі зареєстрували в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Вірменії, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Гвінеї й Тунісі.

Про постачання домовились також у Чилі та Мексиці.

Російська вакцина

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ використовує вакцину Супутник V для впливу, зокрема на тимчасово непідконтрольні території Донбасу.

Шмигаль наголосив, що для протидії політичній пропаганді Україні потрібна підтримка Європи щодо вакцинації населення. Він додав, що найпоказовіший крок – отримання препарату від держави-члена ЄС.

У Німеччині російську вакцину назвали ризикованим експериментом на людях, а в США заявили, що важливо не бути першими, а зробити вакцину безпечною й ефективною.

Джерело: Vijesti