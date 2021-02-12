PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Чорногорія схвалила закупівлю російської вакцини проти коронавірусу

Інститут лікарських засобів і медичних виробів Чорногорії дозволив закупівлю російської вакцини від коронавірусу Спутник V.

Чорногорія

Перші дози препарату повинні прибути в державу впродовж наступного тижня.

 – Інститут лікарських засобів і медичних виробів видав згоду на закупівлю, тобто імпорт вакцини Спутник V, — повідомили в установі.

Читайте
Стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала розподіл вакцини у світі

Російську вакцину проти коронавірусу Спутник V наразі зареєстрували в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Вірменії, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Гвінеї й Тунісі.

Про постачання домовились також у Чилі та Мексиці.

Російська вакцина

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ використовує вакцину Супутник V для впливу, зокрема на тимчасово непідконтрольні території Донбасу.

Шмигаль наголосив, що для протидії політичній пропаганді Україні потрібна підтримка Європи щодо вакцинації населення. Він додав, що найпоказовіший крок – отримання препарату від держави-члена ЄС.

У Німеччині російську вакцину назвали ризикованим експериментом на людях, а в США заявили, що важливо не бути першими, а зробити вакцину безпечною й ефективною.

Джерело: Vijesti

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка