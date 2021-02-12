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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Майже півмільйона інфікованих за добу: коронавірус у світі 12 лютого

Станом на 12 лютого у світі зафіксували 107 423 526 випадків коронавірусу, за добу – 417 768.

Коронавирус в мире

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів. Лише за останню добу від коронавірусу померли 12 695 людей.

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Де найбільше хворих:

  • США – 27 020 890 (+97 134);
  • Індія – 10 880 603 (+9 309);
  • Бразилія – 9 659 167 (+59 602);
  • Росія – 4 042 837 (+15 089);
  • Велика Британія – 3 998 659 (+13 494).

Де найбільше летальних випадків:

  • США – 468 051 (+3 639);
  • Бразилія – 234 850 (+1 330);
  • Мексика – 168 432 (+1 701);
  • Індія – 155 447 (+87);
  • Велика Британія – 115 529 (+678).

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, ще станом на 11 лютого було зафіксовано 106,9 млн випадків.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків є США, Індія та Бразилія.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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