Станом на 12 лютого у світі зафіксували 107 423 526 випадків коронавірусу, за добу – 417 768.

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів. Лише за останню добу від коронавірусу померли 12 695 людей.

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Де найбільше хворих:

США – 27 020 890 (+97 134);

Індія – 10 880 603 (+9 309);

Бразилія – 9 659 167 (+59 602);

Росія – 4 042 837 (+15 089);

Велика Британія – 3 998 659 (+13 494).

Де найбільше летальних випадків:

США – 468 051 (+3 639);

Бразилія – 234 850 (+1 330);

Мексика – 168 432 (+1 701);

Індія – 155 447 (+87);

Велика Британія – 115 529 (+678).

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, ще станом на 11 лютого було зафіксовано 106,9 млн випадків.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків є США, Індія та Бразилія.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.