Станом на 12 лютого у світі зафіксували 107 423 526 випадків коронавірусу, за добу – 417 768.
Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів. Лише за останню добу від коронавірусу померли 12 695 людей.
Де найбільше хворих:
- США – 27 020 890 (+97 134);
- Індія – 10 880 603 (+9 309);
- Бразилія – 9 659 167 (+59 602);
- Росія – 4 042 837 (+15 089);
- Велика Британія – 3 998 659 (+13 494).
Де найбільше летальних випадків:
- США – 468 051 (+3 639);
- Бразилія – 234 850 (+1 330);
- Мексика – 168 432 (+1 701);
- Індія – 155 447 (+87);
- Велика Британія – 115 529 (+678).
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, ще станом на 11 лютого було зафіксовано 106,9 млн випадків.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків є США, Індія та Бразилія.
Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.