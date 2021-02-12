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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Міністр самотності та ізоляції: в Японії через пандемію ввели нову посаду

У Японії через пандемію коронавірусу ініціювали нову посаду – міністр самотності та ізоляції. Через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок, тому прем’єр-міністр доручив уряду зайнятися вирішенням проблеми.

Міністр самотності та ізоляції: в Японії через пандемію ввели нову посаду

– Кількість самогубств у жінок збільшується через тривалу коронавірусну хворобу. Я хочу, щоб ви виявили проблеми та вжили комплексних заходів, – сказав прем’єр-міністр Йосіхіде Суга.

Посаду обійняв чинний міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото. За його словами, причиною самогубств та абстинентного синдрому є зменшення контактів між людьми, що стало наслідком пандемії.

– Я хочу сприяти діяльності з метою запобігання соціальній ізоляції та захисту зв’язку між людьми.

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Проблема зі шприцами у Японії

У Японії менше людей отримають щеплення від коронавірусу через нестачу спеціальних шприців. Річ у тому, що у флаконі вакцини Pfizer є шість доз вакцини, однак отримати останню можна лише за допомогою особливого виду шприца.

Звичайні медичні засоби можуть витягнути лише п’ять.

Джерело: Nikkei

Фото: Depositphotos

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