У Японії через пандемію коронавірусу ініціювали нову посаду – міністр самотності та ізоляції. Через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок, тому прем’єр-міністр доручив уряду зайнятися вирішенням проблеми.

– Кількість самогубств у жінок збільшується через тривалу коронавірусну хворобу. Я хочу, щоб ви виявили проблеми та вжили комплексних заходів, – сказав прем’єр-міністр Йосіхіде Суга.

Посаду обійняв чинний міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото. За його словами, причиною самогубств та абстинентного синдрому є зменшення контактів між людьми, що стало наслідком пандемії.

– Я хочу сприяти діяльності з метою запобігання соціальній ізоляції та захисту зв’язку між людьми.

Проблема зі шприцами у Японії

У Японії менше людей отримають щеплення від коронавірусу через нестачу спеціальних шприців. Річ у тому, що у флаконі вакцини Pfizer є шість доз вакцини, однак отримати останню можна лише за допомогою особливого виду шприца.

Звичайні медичні засоби можуть витягнути лише п’ять.

Джерело: Nikkei