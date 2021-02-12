Після хвороби і вакцинації: Угорщина видаватиме коронавірусні сертифікати

Угорщина видаватиме спеціальні імунні сертифікати для усіх громадян, які перехворіли на Covid-19 або отримали дві дози вакцини.

Таке нововведення анонсував представник прем’єр-міністра країни Гергей Гуяш.

Передбачається, що власники таких сертифікатів зможуть претендувати на додаткові соціальні виплати.

Вирішенням цього питання уряд займеться найближчим часом.

Гергей Гуяш зазначив, що після вакцинації у сертифікаті будуть зазначені дати проведення щеплень.

Сертифікат для тих пацієнтів, хто перехворів на коронавірус та має антитіла (імунний захист від вірусу) міститиме дату отримання негативного тесту на Covid-19.

Обидва зразки документів видаватимуть абсолютно безкоштовно.

– Ми сподіваємось, що цей документ також допоможе якнайшвидше привести ситуацію в норму, – сказав Гергей Гуяш.

Карантин в Угорщині

Про те, що Угорщина продовжила жорсткий карантин до березня, уряд заявив наприкінці січня.

На думку політиків, послаблення карантину без масової вакцинації населення спровокує нову хвилю коронавірусу.

Станом на ранок 12 лютого Угорщина перебуває на 38-му місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

З початку пандемії в країні зареєстрували 381 875 випадків захворювання.

Джерело: Hungary Today