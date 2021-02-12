У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про випадки повторного зараження новими штамами коронавірусу попри антитіла.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила про це під час медіа-брифінгу.

— Наразі ми отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. З ПАР надійшли попередні повідомлення, які не виключають ймовірності повторного зараження людей, – заявила вона.

Свамінатан зазначила, що науковці зараз досліджують, наскільки довго зберігається імунітет від вірусу у людей, що перехворіли. Водночас люди з антитілами, котрі вакцинувалися, здебільшого переносять зараження легко.

Також у ВООЗ повідомили про зниження інфікування серед осіб, що зробили щеплення від вірусу.

Свамінатан додала, що є попередні дані про те, що вакцинація знижує вірулентність – рівень здатності штаму мікроорганізму або вірусу викликати захворювання або загибель організму.

У ВООЗ назвали гіпотезу походження коронавірусу

Експерти місії Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають малоймовірним лабораторне походження нового коронавірусу.

Глава експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек заявив, що вся робота, що була пророблена для встановлення походження вірусу вказує на природне джерело, а саме кажанів. Також експерти ВООЗ не виключають, що спочатку вірус міг потрапити на ринок саме через продукти.

Джерело: ВООЗ