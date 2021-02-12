Росія розширила санкції проти українських компаній

Уряд Росії розширило економічні санкції проти українських компаній.

Відповідний указ підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Санкції запровадили проти ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максим Метал Сервіс, ПАТ Полтавський агроагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип та інших. Загалом – 16 підприємств.

Так, список санкцій розширився до 84 компаній.

Санкції України проти РФ

28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій щодо Росії.

Санкційні заходи будуть застосуватися як до юридичних осіб, так і до фізичних.

У тексті указу не вказаний санкційний список. Крім того, третій пункт указу засекречений.

Джерело: Уряд РФ