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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Розумні люди користуються кнопковими телефонами: Лукашенко розкритикував iPhone

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував смартфони компанії Apple. На його думку, за допомогою пристроїв США відстежують дані людей. Таку версію Лукашенко озвучив під час виступу на Всебілоруських народних зборах.

Лукашенко

– Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там паритеся за цими айфонами, купуйте.

Олександр Лукашенко підкреслив, що розумні людини користуються кнопковими телефонами.

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Лукашенко може вдруге хворіти на коронавірус

11 лютого під час виступу президент Білорусі Олександр Лукашенко сильно закашлявся зі словами “знову повернулася ця зараза”. Він додав, що хворіє уже кілька днів.

Однак на заході він був присутній без засобів захисту. До цього Лукашенко переніс коронавірус у липні.

Фото: Dreamstime

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