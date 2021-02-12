Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував смартфони компанії Apple. На його думку, за допомогою пристроїв США відстежують дані людей. Таку версію Лукашенко озвучив під час виступу на Всебілоруських народних зборах.

– Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там паритеся за цими айфонами, купуйте.

Олександр Лукашенко підкреслив, що розумні людини користуються кнопковими телефонами.

Лукашенко може вдруге хворіти на коронавірус

11 лютого під час виступу президент Білорусі Олександр Лукашенко сильно закашлявся зі словами “знову повернулася ця зараза”. Він додав, що хворіє уже кілька днів.

Однак на заході він був присутній без засобів захисту. До цього Лукашенко переніс коронавірус у липні.