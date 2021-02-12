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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Польщі розробили прилад моментального тестування на коронавірус за диханням

У Польщі компанія ML System розробила пристрій, який дозволяє виявити коронавірус в організмі лише за 10 секунд, аналізуючи дихання людини.

коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що цей прилад, який не має аналогів, швидко пройде усі клінічні дослідження та вийде у масове виробництво.

 – Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі,- заявив Дуда.

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Апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря у трубку і через декілька секунд на екрані з’являється результат тесту на коронавірус.

За його словами, він особисто перевіряв прилад на наявність коронавірусу і отримав негативний результат.

Директор компанії-розробника ML System, яка займається виробництвом сонячних панелей, Давід Цицонь зазначив, що використання цього пристрою зробить революцію у боротьбі з коронавірусом і допоможе швидко здолати пандемію. Він також висловив сподівання, що прилад, який не вимагатиме спеціальних навиків обслуговування, виготовлятимуть для широкого вжитку.

Вакцинація у Польщі

Державна санітарна інспекція в Польщі після проведення 1,7 млн щеплень від Covid-19 зафіксувала 1,5 тис. випадків побічних ефектів, з них 11 закінчилися летально.

Також були зафіксовані такі реакції: почервоніння і біль в місці уколу, головний біль, запаморочення, знепритомнення, задишка, підвищена температура тіла.

Джерело: prezydent.pl

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