Китай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки інфікування Covid-19

Китайська влада відмовилися надати слідчим Всесвітньої організації охорони здоров’я необроблені, персоналізовані дані про ранні випадках Covid-19.

Дані могли б допомогти визначити, як і коли коронавірус вперше почав поширюватися в Китаї.

Китайська влада відхилили запити на надання таких даних про 174 випадках Covid-19, які вони виявили на ранній стадії спалаху в китайському місті Ухань в грудні 2019 року.

За словами членів команди ВООЗ, китайські офіційні особи і вчені представили свої власні великі резюме і аналіз даних про випадки.

Вони також надали дані і аналіз пошуків за медичними записами за кілька місяців до виявлення спалаху в Ухані, заявивши, що вони не виявили жодних доказів наявності вірусу.

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Але команді ВООЗ не дозволили переглядати необроблені дані цих ретроспективних досліджень, які могли б дозволити їм провести власний аналіз того, наскільки рано і наскільки широко вірус почав поширюватися в Китаї.

Дослідники є частиною групи ВООЗ, яка на цьому тижні завершила місячну місію в Китаї, спрямовану на визначення причин пандемії.

14 січня 2021 року науковці ВООЗ прибули до Китаю для вивчення коронавірусу. Вони розпочали роботу після проходження двотижневого карантину.

Джерело: The Wall Street Journal