Китай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки інфікування Covid-19

Китайська влада відмовилися надати слідчим Всесвітньої організації охорони здоров’я необроблені, персоналізовані дані про ранні випадках Covid-19.
Дані могли б допомогти визначити, як і коли коронавірус вперше почав поширюватися в Китаї.
Китайська влада відхилили запити на надання таких даних про 174 випадках Covid-19, які вони виявили на ранній стадії спалаху в китайському місті Ухань в грудні 2019 року.
За словами членів команди ВООЗ, китайські офіційні особи і вчені представили свої власні великі резюме і аналіз даних про випадки.
Вони також надали дані і аналіз пошуків за медичними записами за кілька місяців до виявлення спалаху в Ухані, заявивши, що вони не виявили жодних доказів наявності вірусу.
Але команді ВООЗ не дозволили переглядати необроблені дані цих ретроспективних досліджень, які могли б дозволити їм провести власний аналіз того, наскільки рано і наскільки широко вірус почав поширюватися в Китаї.
Дослідники є частиною групи ВООЗ, яка на цьому тижні завершила місячну місію в Китаї, спрямовану на визначення причин пандемії.
14 січня 2021 року науковці ВООЗ прибули до Китаю для вивчення коронавірусу. Вони розпочали роботу після проходження двотижневого карантину.
Джерело: The Wall Street Journal