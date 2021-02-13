Станом на вечір 13 лютого коронавірус у світі виявили вже у 107 838 255 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 410 тис.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 373 398 пацієнтів.
Побороли коронавірус вже понад 80 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 27 122 583;
- Індія – 10 892 746;
- Бразилія – 9 713 909;
- Росія – 4 057 698;
- Велика Британія – 4 013 803.
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У першій п’ятірці країн, де від коронавірусних ускладнень померло найбільше пацієнтів – США, Бразилія, Мексика та Індія.
Вакцинація у світі
Починаючи з грудня 2020 року, у світі триває вакцинація від коронавірусу.
Британські дослідники створили онлайн-ресурс Covid-vaccinations для відстеження інтенсивності та продуктивності проведення вакцинації від Covid-19.
Також платформа фіксує, які країни лідирують за темпами проведення щеплень.
Окремо подається загальна частка населення світу, яка була повністю вакцинована.
Джерело: ВООЗ