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Анастасія Дячкіна |

Штурм Капітолія: Трамп не закликав мітингувальників зупинитися

45-тий президент США Дональд Трамп не закликав своїх прихильників зупинитися під час штурму Капітолію 6 січня.

Дональд Трамп

Трампа просив про це лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.

Глава Білого дому звернувся до своїх прихильників у мережі Twitter лише за кілька годин після штурму.

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Маккарті сказав Трампу, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікна. Маккарті наполягав, що протестувальники були саме прихильниками Трампа, і благав президента зупинити їх.

Республіканці в Конгресі заявили, що ці дані доводять, що Трамп не планував зупиняти протестувальників, навіть коли його просили втрутитися.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

13 січня Палата представників США проголосувала за другий за рахунком імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу – його звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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