Китайська влада відмовилась надати ВООЗ дані про 174 випадки хвороби Covid-19, які виявили в Ухані в грудні 2019 року.

Ці документи допомогти б визначити, як і коли коронавірус вперше почав поширюватися в Китаї.

Натомість китайські офіційні особи та вчені представили власні великі резюме й аналіз даних про випадки.

У Великій Британії міністри, медичні працівники та волонтери цими вихідними візьмуть участь в кампанії вакцинації від коронавірусу. Таким чином вони хочуть спонукати людей старшого віку та з груп ризику зробити щеплення. Максимум до вересня в країні планують вакцинувати всіх повнолітніх жителів країни.

У США не вимагатимуть від громадян, які здійснюватимуть перельоти в межах країни, негативних тестів на коронавірус перед посадкою на рейс.

Кількість хворих на Covid-19

Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 1 268 049 випадків коронавірусної хвороби. За добу захворіло 5 182 людини, серед них 330 дітей та 226 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 889 осіб.

6 144 українців подолало хворобу, 111 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.