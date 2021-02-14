Кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 108 млн. За останню добу станом на 14 лютого тестування підтвердило коронавірус ще у 316 173 жителів планети.

За час пандемії померли 2 378 115 осіб, з яких 9,3 тис. – за день.

В ЄС сьогодні заявили, що планують ввести сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Вони відрізнятимуться від паспортів вакцинації. Цей документ не надаватиме такі привілеї, як можливість вільно подорожувати.

У Великій Британії проведуть масове тестування населення на африканський штам коронавірусу.

А Японія 14 лютого схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

У Новій Зеландії з 15 лютого на три дня введуть карантин у найбільшому місті Окленді. Там виявили три випадки коронавірусу невідомого походження у членів однієї сім’ї, але його джерело поки невідоме.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 лютого коронавірусом в Україні інфікувалися ще 3 094 людини, загалом 1 271 143 українці.

За добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 45 осіб, а одужали – 2 002.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.