Кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 108 млн. За останню добу станом на 14 лютого тестування підтвердило коронавірус ще у 316 173 жителів планети.
За час пандемії померли 2 378 115 осіб, з яких 9,3 тис. – за день.
В ЄС сьогодні заявили, що планують ввести сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Вони відрізнятимуться від паспортів вакцинації. Цей документ не надаватиме такі привілеї, як можливість вільно подорожувати.
У Великій Британії проведуть масове тестування населення на африканський штам коронавірусу.
А Японія 14 лютого схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
У Новій Зеландії з 15 лютого на три дня введуть карантин у найбільшому місті Окленді. Там виявили три випадки коронавірусу невідомого походження у членів однієї сім’ї, але його джерело поки невідоме.
Коронавірус в Україні
Станом на 14 лютого коронавірусом в Україні інфікувалися ще 3 094 людини, загалом 1 271 143 українці.
За добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 45 осіб, а одужали – 2 002.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.