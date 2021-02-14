PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У США різко впав добовий показник: коронавірус у світі 14 лютого

Станом на 14 лютого у світі зафіксували 108 153 741 випадок коронавірусу. За останню добу інфікувалися 300 530 людей.

Коронавирус в мире

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 381 295 пацієнтів. Тільки за останню добу від коронавірусу померли 7 776 людей.

Де найбільше хворих:

  • США – 27 130 272 (+7 689);
  • Індія – 10 904 940 (+12 194);
  • Бразилія – 9 765 455 (+51 546);
  • Росія – 4 071 883 (+14 185);
  • Велика Британія – 4 027 110 (+13 307).
Читайте
Сертифікати вакцинації в ЄС та 108 млн хворих у світі - коронавірус 14 лютого

Де найбільше летальних випадків:

  • США – 471 765 (+130);
  • Бразилія – 237 489 (+1 288);
  • Мексика – 172 557 (+1 323);
  • Індія – 155 642 (+92);
  • Велика Британія – 116 908 (+621).

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 12 лютого було зафіксувано 107 423 526 випадків, за добу – 417 768.

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів. 

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору