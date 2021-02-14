У США різко впав добовий показник: коронавірус у світі 14 лютого

Станом на 14 лютого у світі зафіксували 108 153 741 випадок коронавірусу. За останню добу інфікувалися 300 530 людей.

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 381 295 пацієнтів. Тільки за останню добу від коронавірусу померли 7 776 людей.

Де найбільше хворих:

США – 27 130 272 (+7 689);

Індія – 10 904 940 (+12 194);

Бразилія – 9 765 455 (+51 546);

Росія – 4 071 883 (+14 185);

Велика Британія – 4 027 110 (+13 307).

Де найбільше летальних випадків:

США – 471 765 (+130);

Бразилія – 237 489 (+1 288);

Мексика – 172 557 (+1 323);

Індія – 155 642 (+92);

Велика Британія – 116 908 (+621).

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 12 лютого було зафіксувано 107 423 526 випадків, за добу – 417 768.

Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів.