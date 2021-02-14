У США різко впав добовий показник: коронавірус у світі 14 лютого

Станом на 14 лютого у світі зафіксували 108 153 741 випадок коронавірусу. За останню добу інфікувалися 300 530 людей.
Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 381 295 пацієнтів. Тільки за останню добу від коронавірусу померли 7 776 людей.
Де найбільше хворих:
- США – 27 130 272 (+7 689);
- Індія – 10 904 940 (+12 194);
- Бразилія – 9 765 455 (+51 546);
- Росія – 4 071 883 (+14 185);
- Велика Британія – 4 027 110 (+13 307).
Де найбільше летальних випадків:
- США – 471 765 (+130);
- Бразилія – 237 489 (+1 288);
- Мексика – 172 557 (+1 323);
- Індія – 155 642 (+92);
- Велика Британія – 116 908 (+621).
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 12 лютого було зафіксувано 107 423 526 випадків, за добу – 417 768.
Від ускладнень, який викликав Covid-19, у світі померли 2 360 280 пацієнтів.