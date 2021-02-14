Криптовалюта біткоїн знову здорожчала і встановила історичний максимум. Згідно з даними порталу CoinDesk, його вартість перевищила $49 тис.

Хоча наразі вартість криптовалюти все ж дещо впала у ціні, але торгується в межах $48,7 тис.

Вартість біткоїна зростала і встановлювала нові рекорди у 2021 році вже кілька разів. Так, на початку січня його максимальний показник був на рівні $38,7 тис. Тоді це пов’язували з оголошенням імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу.

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Однак різке здорожчання почалося пізніше, коли компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у валюту. Тоді її курс одразу підскочив до майже $44,9 тис.

Також припускають, що вартість біткоїна могла підскочити через те, що Tesla начебто планує використовувати цю криптовалюту як засіб оплати за продукцію.

Джерело: CoinDesk