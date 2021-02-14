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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Японія схвалила використання вакцини Pfizer від Covid-19

У Японії 14 лютого схвалили першу вакцину від Covid-19. Це препарат компанії Pfizer.

Офис Pfizer/BioNTech

Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я Японії, через два дні після того, як її схвалив урядовий комітет.

Вакцинація розпочнеться у другій половині лютого і пройде в кілька етапів. На першому вакцинують 4 млн медичних і соцпрацівників, а на другому – близько 36 млн осіб старше 65 років.

Затвердження вакцин зазвичай займає рік-два, але уряд скоротив цей період, скасувавши вимогу про проведення великих клінічних випробувань третьої фази в Японії на тлі зростання кількості жертв пандемії.

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В Україні вакцинація від коронавірусу також розпочнеться препаратом компанії Pfizer. Наступного тижня Київ отримає першу партію вакцини у рамках ініціативи Covavax – це 117 тис. доз.

Спочатку щеплення зроблять медикам і військовим.

Джерело: The Japan Times

Фото: Depositphotos

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