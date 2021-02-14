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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Закриття кордонів не таке ефективне, як вакцинація: єврокомісар про боротьбу з Covid-19

У боротьбі з коронавірусом закриття кордонів є не настільки ефективним, як вакцинація. Таку думку висловила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кириакидес.

аеропорт

За її словами, тільки щеплення від Covid-19 і дотримання необхідних правил можуть допомогти в боротьбі з хворобою.

– Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда полягає в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони, – пояснила вона.

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Хоча Європа поки не закривала свої кордони, все ж деякі країни вирішили посилити контроль.

Так, через появу нових штамів коронавірусу і ризик посилення епідемії Франція закрила кордони з країнами, що не входять до ЄС.

А громадянам Євросоюзу для в’їзду в країну необхідно буде надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Джерело: Augsburger Allgemeine

Фото: Dreamstime

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