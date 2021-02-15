Байден хоче посилити законодавство щодо обігу зброї

Президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити законодавство, що регулює носіння й використання зброї. Зокрема він закликав повністю заборонити штурмову зброю.

Це прохання він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.

– Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, які вміщують вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборону на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях, – зазначив Байден.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроект про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.

На початку лютого 2021 року президент Джо Байден пообіцяв підвищити ліміт прийому біженців в США до 125 тис. осіб у поточному році.

Процес підвищення цього ліміту Байден назвав “безпрецедентною потребою у глобальному масштабі”.

Джерело: Білий дім