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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапору

З нагоди візиту Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами українського прапору.

Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапору

Бурдж Халіфа знаходиться в Дубаї і в останній день дипломатичного візиту українського президента до країни будівля сяє незвичайною жовто-блакитною підсвіткою.

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Фото Бурдж Халіфи в українському прапорі виклав Володимир Зеленський в Instagram, додавши до посту смайлик, що символізує дружбу та партнерство між Україною та ОАЕ.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Візит Зеленського в ОАЕ

14-15 лютого українська делегація на чолі з президентом Зеленським відвідала Об’єднані Арабські Емірати.

Президент зустрівся зі спадкоємним принцем Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та підписав важливі угоди. Зокрема про співпрацю у боротьбі зі злочинністю та тероризмом, про визнання водійських посвідчень, співпрацю над інвестиційними проектами тощо.

Загальна сума контрактів складає більше $3 млрд.

Джерело: Володимир Зеленський 

Фото: Pixabay

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