PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Крижаний шторм у США: сотні тисяч людей без світла, дерева падають на дороги

У США у штаті Орегон почався зимовий шторм, через який у понад 270 тис. людей немає електрики. Крижана буря також заважає громадянам пересуватися регіоном.

Крижаний шторм у США: сотні тисяч людей без світла, дерева падають на дороги

З цієї причини губернатор Орегона Кейт Браун оголосила надзвичайний стан. Зимові холоди торкнулися переважно західних районів США.

За прогнозом погоди у вихідні у країні температура буде до -35. З цієї причини багато штатів відкрили утеплені приміщення, щоб захистити бездомних жителів від холоду.

Читайте
Насуваються морози до -26: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

Деякі покриті льодом дерева зламалися через важку вагу та впали на електролінії електропередач, заблокувавши декілька доріг в Орегоні. У країні відключили понад 1,2 тис. ліній електропередач.

Лід і снігопад створили небезпечні умови для водіння та пересування штатами. В Орегоні зупинили всі автобусні та залізничні перевезення.

Негода в Україні

На території України станом на ранок 15 лютого снігопади зберігаються у трьох областях. За даними ДСНС, найближчим часом на дорогах буде ожеледиця.

У чотирьох областях діють обмеження пересування вантажівок через негоду в Україні. Для розчищення доріг в Україні залучили близько 1,9 тис. осіб та 1,5 тис. одиниць техніки.

Фото: Clypian

Джерело: AP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка