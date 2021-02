Крижаний шторм у США: сотні тисяч людей без світла, дерева падають на дороги

У США у штаті Орегон почався зимовий шторм, через який у понад 270 тис. людей немає електрики. Крижана буря також заважає громадянам пересуватися регіоном.

З цієї причини губернатор Орегона Кейт Браун оголосила надзвичайний стан. Зимові холоди торкнулися переважно західних районів США.

За прогнозом погоди у вихідні у країні температура буде до -35. З цієї причини багато штатів відкрили утеплені приміщення, щоб захистити бездомних жителів від холоду.

Деякі покриті льодом дерева зламалися через важку вагу та впали на електролінії електропередач, заблокувавши декілька доріг в Орегоні. У країні відключили понад 1,2 тис. ліній електропередач.

Лід і снігопад створили небезпечні умови для водіння та пересування штатами. В Орегоні зупинили всі автобусні та залізничні перевезення.

Lots of downed branches in the streets around South Salem High School and much of the area is without power. Per @portlandgeneral’s outage map, residents in the 97302 zip code are currently estimated to have their power restored Monday afternoon. #Salem #salemoregon @Saxoninfo pic.twitter.com/FxntgrkymF

— Clypian (@Clypian) February 13, 2021