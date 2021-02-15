Станом на вечір 15 лютого в світі зафіксовано 108 579 352 випадки Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 332 360 хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 396 408 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 9 691.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 27 309 503;

Індія – 10 916 589;

Бразилія – 9 809 754;

Росія – 4 086 090;

Велика Британія – 4 038 082.

Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 480 464;

Бразилія –238 532;

Мексика – 173 771;

Індія – 155 732;

Велика Британія – 117 166.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР і Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 лютого коронавірус в Україні зареєстровано в 1 273 475 людей. За останню добу було виявлено 2 332 нових випадки захворювання, з яких госпіталізували – 1 145. Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (457) та Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), на Київщині (171) та Житомирщині (150).