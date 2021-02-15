Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, які досліджували виникнення коронавірусу у китайському місті Ухань у грудні 2019 року, виявили, що масштаб пандемії міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Про це розповів керівник розслідувального напрямку місії Пітер Бен Ембарек.

За його словами, під час роботи місія ВООЗ виявила декілька свідчень того, що масштаб епідемії коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був більшим, ніж вважалося — тобто хворих було більше, ніж офіційно виявлених, а саме – 174.

Це сталося через те, що лікарі виявляли лише тих людей, у яких коронавірусна хвороба була у складній формі. Якщо врахувати у цю кількість людей з легким протіканням хвороби, наприкінці 2019 року в Ухані вже було близько 1 тис. інфікованих на коронавірус.

Окрім того Ембалека сказав, що фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу в Ухані, які існували у грудні 2019 року. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху в Ухані.

Сам Ембалек не прокоментував, що означає наявність такої великої кількості мутацій коронавірусу в той час. Але епідеміологи називають це свідченням того, що вірус був присутній у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

Група з 13 експертів ВООЗ прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В’єтнаму.

Натомість китайська влада відмовилися надати слідчим Всесвітньої організації охорони здоров’я необроблені, персоналізовані дані про ранні випадках Covid-19.

Дані могли б допомогти визначити, як і коли коронавірус вперше почав поширюватися в Китаї.