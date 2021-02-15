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Факти / Світ / Росія
Оксана Доротюк |

У Росії розробили тест-систему, яка виявляє мутовані штами коронавірусу

У Росії вчені Інституту епідеміології заявили, що розробили та зареєстрували першу у світі тест-систему, яка здатна виявити британський штам коронавірусу.

тест на коронавірус

За їхніми словами, цю систему вони розробили менше, ніж за два місяці.

 – Нова тест-система швидко виявляє наявність саме мутованого штаму, що реалізовано за рахунок особливого підбору олігонуклеотидів для ефективної ампліфікації британської мутації, і розрахована на максимальну концентрацію вірусу, – заявили вчені.

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Окрім того, розробники повідомили, що тест успішно пройшов клінічні випробування і, згідно з результатами, має високу точність.

Нову технологію можна використовувати для розробки реагентів по виявленню будь-яких інших мутацій SARS-CoV-2, а також інших інфекційних збудників, де потрібне швидке масове тестування.

Російська вакцина

Російську вакцину проти коронавірусу офіційно заборонили реєструвати в Україні.

Згідно з постановою, в Україні заборонена реєстрація речовин, які розроблені в країні, яку Верховна Рада визнала агресором.

Джерело: ТАСС

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