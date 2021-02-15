У світі фіксується зниження рівня поширення коронавірусу. Уже п’ятий тиждень поспіль на планеті виявляють меншу кількість заражень.

Про це під час брифінгу 15 лютого заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

– Число зареєстрованих випадків коронавірусу у всьому світі знижується п’ятий тиждень поспіль. Минулого тижня виявили найнижчу кількість випадків з жовтня, – заявив Тедрос Гебреєсус.

За словами спікера, такого результату вдалося досягти завдяки тому, що працюють прості заходи охорони здоров’я.

Не погіршують ситуацію навіть різні мутації вірусу, додав він.

Коронавірус у світі

Уже понад рік мешканці планети змушені жити у нових умовах через поширення коронавірусу.

У багатьох країнах людей просять носити засоби індивідуального захисту і дотримуватися самоізоляції. Поліпшити ситуацію може проведення масової імунізації.

Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ, Інтерфакс-Україна