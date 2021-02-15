15 лютого 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання вакцину проти коронавірусу від компанії-розробника AstraZeneca.

Завдяки цьому рішенню у країн, що розвиваються, з’явився доступ до відносно недорогої вакцини проти вірусу.

Експерти ВООЗ дозволили використовувати речовини, які виготовили AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) та Інститут сироватки Індії.

Вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca є однією з недорогих речовин проти вірусу, за дозу розробники просять $4.

Вакцина проти коронавірусу

Між експертами різних країн тривають дискусії щодо вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

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У низці країн речовину не рекомендують використовувати для вакцинації людей похилого віку. Інші ж не вставновлюють обмежень за віком.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ