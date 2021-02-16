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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Через снігопад у Греції перенесли вакцинацію населення

Через сильний снігопад в Афінах влада Греції скасувала заплановану вакцинацію населення.

Вакцина, коронавірус

Вранці 16 лютого у північних та східних передмістях грецької столиці ускладнилися погодні умови. Через снігову бурю влада закликала громадян залишатися вдома.

Це вплинуло на національний план вакцинації. Органи охорони здоров’я оголосили, що заплановані вакцинації проти коронавірусу на 16 лютого відкладають у великому Афінському регіоні Аттика.

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Заплановану вакцинацію на 17 лютого поки не скасували, однак це може змінитися, якщо сильний снігопад продовжить засипати Грецію.

Вакцинація в Україні

В Україні вся медична інфраструктура готова до початку вакцинації проти коронавірусу. Країна почне вакцинувати одразу, як тільки отримає потрібні препарати.

Відповідно до договорів між Україною та виробниками лікарських засобів вакцинація у країні повинна була початися 15 лютого. Однак через проблеми логістичного характеру та ускладнення погодних умов Україна не вклалася в цей термін.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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