Главу МОЗ Швейцарії звинуватили у приховуванні звіту про коронавірус

Міністра охорони здоров’я Швейцарії Алена Берсе підозрюють у приховуванні звіту про поширення коронавірусу.

За версією слідства, міністр приховав звіт Федерального управління охорони здоров’я, який опублікували у серпні 2020 року.

Берсе повинен був направити цей документ до Федеральної ради, чого він нібито не зробив. Урядові органи оголосили про пом’якшення деяких протиепідемічних обмежень, не знаючи про реальну ситуацію захворювання.

З цієї причини у Швейцарії почалася друга хвиля Covid-19, під час якої кількість щоденних випадків зараження різко зросла втричі.

Походження коронавірусу

Члени місії ВООЗ, які досліджували походження коронавірусу, виявили, що масштаб пандемії міг бути більше, ніж передбачалося.

Це сталося через те, що лікарі змогли виявити вірус тільки у тих людей, у яких захворювання проходило у складній формі.

Джерело: The Local